Lo stadio Dorico, situato in viale della Vittoria, è in ritardo nei lavori di completamento. Il sindaco Silvetti ha sottolineato l’urgenza di intervenire rapidamente, evidenziando la situazione ancora aperta e complessa dell’impianto. La questione riflette anche le difficoltà legate al progetto del Social Lab agli Archi, entrambi esempi di interventi pubblici che richiedono attenzione e celerità per rispettare i tempi previsti.

"Lo stadio Dorico? È vero, dobbiamo fare in fretta e terminare quell’opera al più presto". Il sindaco Silvetti non aggiunge una parola in più, ma conferma la situazione per certi versi assurda sia dello storico impianto sportivo del viale della Vittoria, così come il caso, forse ancora più emblematico, del Social Lab agli Archi. Sullo stadio Dorico, dopo il servizio pubblicato ieri dal Carlino, il Partito Democratico in sede di discussione di bilancio ha presentato un Ordine del Giorno: "Ci chiediamo quando sarà concluso l’appalto, cosa accadrà ai vari punti e se qualcuno ha pensato di sistemare e dare un decoro alla curva Nord (vincolata dalla soprintendenza, ndr)" ha chiesto in aula Mirella Giangiacomi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Stadio Dorico in ritardo: dobbiamo fare in fretta"

Leggi anche: “Dobbiamo fare in fretta”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’annuncio dopo la nascita di Clarita

Leggi anche: Rebus stadio Dorico: slitta l’inaugurazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Stadio Dorico in ritardo: dobbiamo fare in fretta.

Lo stadio Dorico prende forma. Si intravede l’opera definitiva. Il campo da basket invece è pessimo - Sopralluogo del Carlino nel mitico impianto sportivo di via Maratta soggetto a ristrutturazione. msn.com

Rebus stadio Dorico: slitta l’inaugurazione - La conclusione dei lavori degli stralci mancanti dello Stadio Dorico sta diventando una corsa a tappe. ilrestodelcarlino.it

AVANTI POPOLO DORICO! PORTIAMO LA SQUADRA ALLA VITTORIA! - facebook.com facebook