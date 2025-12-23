Spunti di vista Non si va a Perth Troppi i rischi esultano i tifosi

La partita tra Milan e Como prevista a Perth non si svolgerà, dopo settimane di discussioni e controversie. La decisione è stata presa considerando i rischi e le difficoltà logistiche legate al lungo viaggio, oltre all’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi. Alla fine, prevale il buon senso nel tutelare gli interessi dei club e dei tifosi, mettendo fine a una vicenda che aveva suscitato molte discussioni nel mondo del calcio italiano.

Mola La telenovela è finita, com’era logico che si chiudesse e con un ultimo colpo di scena: Milan-Como a Perth non s’ha da fare, e dopo giorni di esternazioni, annunci, proteste e dibattiti da Bar Sport, ha prevalso anche il buon senso più della cocciuta volontà dei nostri Palazzi del pallone di esportare un match della Serie A nella lontanissima Australia (22 ore di volo e 7 fusi orari da smaltire) il prossimo 8 febbraio, a causa dell’indisponibilità di San Siro occupato dalle Olimpiadi. Vista la clamorosa retromarcia, il nostro calcio continua ad avere un leggerissimo problema di credibilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - (S)punti di vista. Non si va a Perth. Troppi i rischi, esultano i tifosi Leggi anche: Virtus Maccabi, appello di Lepore a Piantedosi: “Troppi rischi, la partita va spostata” Leggi anche: Milan-Como di campionato a Perth, si va verso il no Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. (S)punti di vista. Non si va a Perth. Troppi i rischi, esultano i tifosi. (S)punti di vista. Non si va a Perth. Troppi i rischi, esultano i tifosi - Como a Perth non s’ha da fare, e dopo giorni di esternazioni, annunci, proteste e dibattiti da Bar Sport, ... msn.com

