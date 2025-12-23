Spread a 65 punti picco e crollo | calano i rendimenti dei Btp e conviene investire
Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si riduce, tornando a livelli più rassicuranti. Dopo un aumento temporaneo, i rendimenti dei titoli di Stato italiani sono diminuiti, favorendo un ambiente di maggiore stabilità finanziaria. Questa dinamica può rappresentare un’opportunità per gli investitori che cercano di valutare i propri portafogli in un contesto di mercato meno volatile.
Torna a calare lo spread. Dopo una giornata di incertezza che aveva portato il differenziale tra Btp e Bund tedeschi oltre i 66 punti, un calo dei rendimenti dei titoli di Stato italiani ha ristabilito la traiettoria che da mesi caratterizza il dato più osservato dai mercati per valutare la stabilità dei conti pubblici italiani. Lo spread ha raggiunto in apertura i 65,760 punto base, scendendo poi nel corso della mattinata fino a toccare quota 65,120. Con la Manovra ormai chiusa e pronta all’approvazione, con la richiesta di porre la questione di fiducia in Senato, i mercati hanno reagito alla certezza che il rapporto tra deficit e Pil scenderà al 3% già dal prossimo anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
