Spranghe e coltelli ore di paura in centro Ricerche lampo | tre arresti

Nel centro di Montecatini, domenica pomeriggio, si è verificata una violenta aggressione tra tre uomini di origine magrebina, che hanno affrontato un loro connazionale con spranghe e coltelli. L’episodio si è svolto in piazza XX Settembre, attirando l’attenzione dei passanti. In breve tempo, le forze dell’ordine hanno intervenuto, portando all’arresto dei responsabili. La vicenda ha suscitato preoccupazione e richiama l’attenzione sulla sicurezza pubblica.

Montecatini, 23 dicembre 2025 – Quei tre magrebini hanno aggredito un loro connazionale a suon di spranghe e coltellate, domenica pomeriggio, in piazza XX Settembre, sotto gli occhi increduli dei passanti. Per tutta la serata in città la gente ha provato paura e sgomento. Un crimine del genere non poteva restare impunito. Gli agenti del commissariato di Montecatini hanno arrestato in tempi record i responsabili del fatto di sangue, a distanza di poche ore dai fatti. I residenti di viale Adua, domenica notte, intorno alle 23.40, hanno sentito le volanti in arrivo negli uffici della polizia di Stato a sirene spiegate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spranghe e coltelli, ore di paura in centro. Ricerche lampo: tre arresti Leggi anche: Botte in centro e al super. Tre arresti in poche ore Leggi anche: Girano con spranghe di ferro e coltelli, poi rapinano un giovane: ancora violenza in Barriera Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Spranghe e coltelli, ore di paura in centro. Ricerche lampo: tre arresti. Spranghe e coltelli, ore di paura in centro. Ricerche lampo: tre arresti - La polizia ferma i giovani connazionali: interrogati di notte e trasferiti all’alba ... lanazione.it

Maxi rissa tra giovani nella notte con coltelli e spranghe - I fatti sono avvenuti nella centrale via Terenzio Varrone, luogo di ritrovo per la presenza di alcuni ... ilmessaggero.it

Coltelli e spranghe e monopattino, in città dilaga l’incubo dei baby rapinatori - Si spostano in monopattino, usano coltelli, spranghe, bottiglie e spray al peperoncino. torino.repubblica.it

Rapina nella notte a Trieste Armati di spranghe e coltelli, avrebbero aggredito e rapinato un coetaneo in piazza Garibaldi. Uno dei presunti responsabili è stato individuato e denunciato, ma le indagini proseguono per trovare gli altri complici #Trieste #Cro - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.