Spotify saccheggiato da attivisti pirata su torrent finisce il 99% del catalogo

Recentemente, circa 300 TB di dati musicali di Spotify sono stati resi pubblici dal progetto Anna’s Archive, che si occupa di preservare contenuti digitali. L’azione ha coinvolto attivisti pirata e ha portato alla diffusione di gran parte del catalogo della piattaforma su torrent. Questa iniziativa mira a promuovere l’accesso libero e la tutela della cultura digitale, ponendo l’attenzione sull’importanza di archivi aperti e condivisi.

Sono stati liberati circa 300 TB di dati musicali da Spotify. A farlo è stato il progetto Anna's Archive, già impegnato nella salvaguardia di libri e documenti digitali per costruire un archivio aperto a tutti. Ora il progetto si allarga alla musica e arriva a creare un archivio di file audio, metà dati strutturati a livello di artisti, album e tracce, ora disponibile tramite torrent. Spotify indaga sul data breach, accusando l'archivio di aver utilizzato tattiche illecite, da pirati informatici, per accedere ai file audio della piattaforma. Da parte di Anna's Archive si tratta invece di un'azione di contestazione.

Spotify: più di 80 milioni di file audio e metadata rubati da attivisti pirata e messi a disposizione su Torrent - Un gruppo pirata ha diffuso metadata di 86 milioni di brani Spotify, pari a 256 milioni di righe e 300 terabyte di dati, secondo Anna's Archive. msn.com

Spotify sotto attacco: milioni di dati rubati - Un gruppo di hacker avrebbe attaccato Spotify per diffondere metadata di circa 86 milioni di brani appartenenti alla piattaforma di streaming ... billboard.it

