Sport e Salute 344 milioni di euro per la pratica sportiva | ecco i criteri

Sport e Salute ha approvato un finanziamento di 344,4 milioni di euro destinato a promuovere l’attività sportiva tra giovani e anziani. I fondi saranno utilizzati per iniziative nelle scuole e programmi di prevenzione, con l’obiettivo di favorire uno stile di vita attivo e migliorare il benessere generale. Questa misura evidenzia l’impegno nel sostenere l’inclusione e la salute attraverso lo sport.

Sono 344,4 i milioni di euro stanziati per incentivare la pratica sportiva per giovani e anziani, dalla scuola alla prevenzione della salute, che il consiglio di amministrazione di Sport e Salute ha appena deliberato. Il percorso avviato nel 2022 insieme a federazioni, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, gruppi sportivi civili e militari ed associazioni benemerite. Sui principi del merito, dell’inclusione e della sostenibilità economica e sociale si è basato il cda nella scelta dell’assegnazione dei 344,4 milioni di euro agli organismi sportivi per il 2026, di concerto con gli indirizzi del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sport e Salute, 344 milioni di euro per la pratica sportiva: ecco i criteri Leggi anche: Ecco 50mila euro per la pratica sportiva dei giovani più fragili Leggi anche: Dieci milioni di euro per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e per il rilancio dei Giochi della Gioventù. Lo prevede il Dl Economia approvato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sport e Salute: assegnati 344,4 milioni di euro agli organismi sportivi per il 2026. Più soldi a tennis e nuoto - La Federcalcio resta al primo posto con un contributo di poco superiore ai 35 milioni. milanofinanza.it

