Spoltore congela le tasse per il 2026 il sindaco | Scelta precisa per non gravare sui cittadini

Il Comune di Spoltore ha deciso di mantenere invariati i livelli delle tasse per il 2026, garantendo stabilità ai cittadini. La scelta, approvata con il bilancio di precisione, riflette l’intento dell’amministrazione di alleggerire il carico fiscale e di offrire maggiore serenità in un momento di fine anno. Questa decisione testimonia l’impegno del Comune nel favorire la tutela delle famiglie e la sostenibilità finanziaria locale.

Spoltore, tasse invariate per il 2026: confermati i livelli di tassazione dall’amministrazione comunale - Tasse invariate a Spoltore per il 2026: è quanto deciso dall’amministrazione comunale, che ha optato per mantenere invariato il livello di tassazione nonostante la possibilità di personalizzare le ali ... abruzzonews24.com

