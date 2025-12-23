Spoltore congela le tasse per il 2026 il sindaco | Scelta precisa per non gravare sui cittadini
Il Comune di Spoltore ha deciso di mantenere invariati i livelli delle tasse per il 2026, garantendo stabilità ai cittadini. La scelta, approvata con il bilancio di precisione, riflette l’intento dell’amministrazione di alleggerire il carico fiscale e di offrire maggiore serenità in un momento di fine anno. Questa decisione testimonia l’impegno del Comune nel favorire la tutela delle famiglie e la sostenibilità finanziaria locale.
Nessun aumento sulle tasse nel 2026 a Spoltore. La buona notizia per i cittadini arriva a pochi giorni dal Natale e a prenderla è stata l’amministrazione comunale con il voto del bilancio di precisione. Una scelta, sottolinea, nonostante la possibilità data dal governo di personalizzare le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
