Spielberg rifiutò Affleck per un film | Lanciò mio figlio in piscina e lo fece piangere

Durante una vacanza nei primi anni 2000, un episodio apparentemente semplice coinvolse Steven Spielberg e Ben Affleck, influenzando in modo duraturo il loro rapporto professionale. Secondo alcune fonti, un episodio in cui Spielberg avrebbe lanciato il figlio di Affleck in piscina, facendolo piangere, avrebbe contribuito a un rifiuto che avrebbe segnato la carriera di Affleck. Questo evento, seppur sottile, mostra come episodi personali possano avere ripercussioni nelle relazioni professionali.

Un episodio apparentemente banale avvenuto durante una vacanza di famiglia nei primi anni 2000 avrebbe compromesso per anni il rapporto professionale tra Steven Spielberg e Ben Affleck. A rivelarlo è il regista e sceneggiatore Mike Binder, che durante una recente apparizione al podcast One Bad Movie di Stephen Baldwin ha raccontato i retroscena di un progetto cinematografico naufragato proprio a causa di un incidente che coinvolse Affleck e uno dei figli di Spielberg. Un brutto episodio che capitò durante una vacanza. Come riporta The Independent, la vicenda risale al 2006, quando Binder stava sviluppando il film Il diario di Jack (Man About Town, 2006), una storia incentrata su un agente hollywoodiano.

