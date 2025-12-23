Sparisce il sì alla fine dell' inno di Mameli | ecco perché

Il decreto del 14 marzo 2025, approvato dal presidente della Repubblica su proposta della presidente del Consiglio, elimina il tradizionale

Niente più "sì" alla fine dell 'Inno d'Italia. Lo stabilisce un decreto del presidente della Repubblica del 14 marzo 2025, adottato su proposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 2025. Lo Stato Maggiore della Difesa, come rivela Il Fatto Quotidiano, lo scorso 2 dicembre, "ha disposto che in occasione di eventi e cerimonie militari di rilevanza istituzionale, ogniqualvolta venga eseguito ‘Il Canto degli italiani’ nella versione cantata non dovrà essere pronunciato il ‘sì!’ finale". La firma del comando, riportato su una serie di documenti militari, è del generale di divisione Gaetano Lunardo, Capo del I reparto dello Stato Maggiore dell’ esercito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

