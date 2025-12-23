Spari sui ciclistiindividuato l' autore

17.45 E' stato individuato dai Carabinieri il presunto responsabile degli spari a Peri (Verona) contro un gruppo di cicli-s sti.Si tratta di un 25enne del posto, che alla guida della propria automobile in fase di sorpasso sulla SS12,avrebbe estratto una pistola esplodendo colpi. Il gesto riconducibile a futili motivi legati a contrasti su manovre stradali. "Ha colpito per odio verso biciclette". La pistola a salve, con il tappo rosso tolto, era stata nascosta sotto la tappezzeria dell'auto. E' indagato per minaccia aggravata. E' un incensurato.

