Spari contro un gruppo di ciclisti a Peri | scoperto l’autore

Chiariti i fatti avvenuti nel Veronese. I Carabinieri hanno individuato il presunto responsabile degli spari esplosi domenica scorsa a Peri, nel territorio della provincia di Verona, contro alcuni ciclisti della S.C. Padovani. Dalle verifiche effettuate emerge che il gesto sarebbe stato motivato da una forte insofferenza verso le biciclette, ritenute dal giovane un intralcio alla viabilità. Chi ha esploso i colpi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, a sparare sarebbe stato un 25enne residente nella zona. Il ragazzo, alla guida della propria automobile, avrebbe esploso due colpi di arma da fuoco durante una manovra di sorpasso lungo la Strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero, indirizzandoli verso il gruppo di ciclisti.

