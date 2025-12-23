Spari contro gruppo di ciclisti per strada individuato il responsabile | ha colpito per odio verso le biciclette

Si tratta di un 25enne veronese incensurato che aveva tolto il tappo rosso della pistola esplodendo due colpi verso gli atleti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Spari contro gruppo di ciclisti per strada, individuato il responsabile: ha colpito per «odio verso le biciclette» Leggi anche: Verona, spari contro un gruppo di ciclisti in allenamento: “C’è troppa insofferenza per le biciclette” Leggi anche: “Gli hanno sparato”. Italia, orrore in strada: fuoco contro gruppo di ciclisti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Verona, automobilista spara due colpi di pistola contro un gruppo di ciclisti che fa allenamento; Spari da un’auto a un gruppo di ciclisti in allenamento nel Veronese: paura, ma nessun ferito; Spari contro un gruppo di ciclisti: un'auto li affianca e partono due colpi di pistola; Spari contro i ciclisti in allenamento, è caccia alla Bmw nera. Federciclismo: «Ci costituiremo parte civile». La Regione: «Inquietante». Spari contro ciclisti sulla SS12 a Peri: individuato il giovane sospettato - Spari contro ciclisti a Peri: identificato il giovane automobilista sospettato dell’aggressione lungo la SS12. notizie.it

