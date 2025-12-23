Spari contro gruppo di ciclisti a colpire un 25enne incensurato perché li detesta

(Adnkronos) – È un ragazzo incensurato di 25 anni di Dolcè l’autore dei due spari al gruppo di ciclisti del team Padovani che sabato scorso si stavano allenando sulla strada statale 12 a Peri, in provincia di Verona. A individuarlo i carabinieri del luogo e di Caprino Veronese che dal filmato che riprende la scena . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

