AGI - È stato individuato dai Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese, l'autore del grave episodio avvenuto pochi giorni fa a Peri (Verona), quando un gruppo di ciclisti appartenenti a l team "A.S.D. S.C. Padovani" è stato fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco durante un allenamento. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma l'uomo alla guida della propria autovettura e in fase di sorpasso avrebbe estratto una pistola esplodendo due colpi al loro indirizzo, creando una situazione di estremo pericolo. Il conducente è un 25enne, incensurato, originario della provincia scaligera. Il gesto, secondo quanto emerso, sarebbe riconducibile a futili motivi legati a contrasti sulle manovre e all'insofferenza di quest'ultimo verso i ciclisti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Spari contro ciclisti: denunciato un 25enne incensurato

