Sparatoria a Palermo arrestato un ragazzo di 21 anni

A Palermo, un ragazzo di 21 anni è stato arrestato in seguito a una sparatoria. Le indagini hanno permesso di identificare Giuseppe Calì grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Quando gli agenti della squadra mobile sono intervenuti, il giovane ha consegnato spontaneamente un fucile a pallini, nascosto sotto terra. L’episodio è oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

E' stato incastrato dalle telecamere e quando i poliziotti della squadra mobile di Palermo si sono presentati davanti a Giuseppe Calì 21 anni, il ragazzo ha fatto ritrovare il fucile a pallini che aveva sotterrato. Calì nella notte tra sabato e domenica nella zona della movida palermitana ha ferito, forse per un colpo partito per sbaglio, Valentina Peonio 33enne che ora si trova ricoverata per ferite al collo e alla schiena, ma non è in pericolo di vita.

Palermo, fucilata a piazza Nascè: arrestato il giovane - Avrebbe esploso un colpo di fucile ferendo una donna di 33 anni, Valentina Peonio, nella notte tra sabato e domenica a piazza Nascè, in pieno centro a Palermo. itacanotizie.it

Palermo, colpi di fucile nella piazza della movida: ferita una giovane di 33 anni, è grave - E' successo stanotte intorno alle 2 e 30 in piazza Nasce', a pochi passi da una delle strade della movida palermitana, in pieno centr ... affaritaliani.it

REI TV. . Svolta nelle indagini sulla sparatoria della scorsa domenica notte a Palermo. Il presunto responsabile del ferimento della 33enne è stato rintracciato. Si tratterebbe di un ragazzo di 20anni residente nel quartiere Borgo Nuovo - facebook.com facebook

A #Palermo dopo la sparatoria vertice in prefettura. Creata una quarta zona a vigilanza rafforzata. Caccia alla persona che ha sparato alla giovane. Stabili le sue condizioni I dettagli al @TgrRai #Sicilia delle 14 #IoSeguoTgr x.com

