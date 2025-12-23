Spara contro i ciclisti della Padovani individuato l’autore | L’ho fatto perché odio le biciclette – Il video
Doveva superare quel gruppo di giovani ciclisti del team «Padovani», guidati dall’ex professionista e oggi commentatore Rai Alessandro Petacchi, sulle strade della provincia di Verona. Ma anziché fare un mero sorpasso ha ben pensato di aprire il fuoco contro di loro. Dopo tre giorni di indagine i carabinieri di Caprino hanno individuato chi ha sparato al gruppo di sportivi, sabato a Peri (Verona). Si tratta di un 25enne, incensurato, originario della provincia scaligera. Ha esploso due colpi, senza colpire fortunatamente nessuno dei ciclisti ma creando una situazione di estremo pericolo. IMPACTANTE:!En pleno entrenamiento unos desconocidos atacaron a balazos a un equipo de ciclismo! Un vehículo se colocó el sábado al lado del equipo italiano SC Padovani mientras entrenaba y disparó dos veces un arma y se dio a la fuga sin dejar rastro. 🔗 Leggi su Open.online
