Spara a una ragazza a Palermo arrestato 21enne | Il fucile l'ho trovato in un cassonetto

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Palermo dopo aver sparato a Valentina Peonio, ferendola. Giuseppe Calì ha dichiarato di aver trovato il fucile, ormai vecchio, in un cassonetto prima dell’incidente. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze e le responsabilità dell’accaduto, mentre la vittima è sotto cure mediche.

Giuseppe Calì, il 21enne arrestato per aver esploso il colpo che ha ferito Valentina Peonio sabato sera a Palermo, ha detto agli inquirenti di aver trovato in un cassonetto il vecchio fucile con cui ha fatto fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: “Feriti a colpi di pistola per aver difeso una ragazza in una lite, papà ha rischiato di morire” arrestato l’aggressore

Leggi anche: Si affaccia dalla finestra e spara sui passanti, 15 feriti a Sydney: “Esplosi tra 50 e 100 colpi di fucile”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Spara, chiede scusa e scappa: ragazza ferita per errore da un colpo di fucile a Palermo; Palermo, arrestato il giovane che ha sparato in piazza Nascè; Spara a una donna, scende dall’auto, le chiede scusa e scappa: arrestato ventunenne; Palermo colpo di fucile in piazza Nascè | arrestato un 20enne l’arma era stata sotterrata.

spara ragazza palermo arrestatoSpara a una ragazza a Palermo, arrestato 21enne: “Il fucile l’ho trovato in un cassonetto” - Giuseppe Calì, il 21enne arrestato per aver esploso il colpo che ha ferito Valentina Peonio sabato sera a Palermo, ha detto agli inquirenti di aver trovato ... fanpage.it

spara ragazza palermo arrestatoPalermo. Sparo di fucile, arrestato un 21enne. Avrebbe parlato di un incidente - Agli inquirenti non avrebbe saputo spiegare perché sia uscito di casa con un'arma. rainews.it

spara ragazza palermo arrestato"Ho trovato il fucile in un cassonetto, ho sparato per errore": la difesa del ragazzo arrestato a Palermo - Giuseppe Calì, 21 anni, arrestato per lo sparo che ha ferito Valentina Peonio: dice di avere trovato il fucile «in un cassonetto», ma telecamere, testimonianze e il ritrovamento interrato dell'arma ot ... lasicilia.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.