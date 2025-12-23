Spara a una ragazza a Palermo arrestato 21enne | Il fucile l'ho trovato in un cassonetto
Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Palermo dopo aver sparato a Valentina Peonio, ferendola. Giuseppe Calì ha dichiarato di aver trovato il fucile, ormai vecchio, in un cassonetto prima dell’incidente. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze e le responsabilità dell’accaduto, mentre la vittima è sotto cure mediche.
Giuseppe Calì, il 21enne arrestato per aver esploso il colpo che ha ferito Valentina Peonio sabato sera a Palermo, ha detto agli inquirenti di aver trovato in un cassonetto il vecchio fucile con cui ha fatto fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
