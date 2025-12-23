Spara a ciclisti per strada nel Veronese dietro il gesto avversione verso le bici

Nelle scorse settimane, i Carabinieri di Caprino Veronese hanno identificato l’autore di un episodio avvenuto a Peri, nel Veronese, nel quale sono state esplose alcune armi da fuoco contro un gruppo di ciclisti. L’episodio, attribuito a un gesto di forte disapprovazione verso le biciclette, ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale. Le indagini continuano per chiarire le motivazioni e assicurare il responsabile alla giustizia.

VERONA (ITALPRESS) – E' stato individuato, dai Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese, l' autore dell'episodio avvenuto lo scorso 20 dicembre a Peri, quando un gruppo di ciclisti appartenenti al team "A.S.D. S.C. Padovani" è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, un utente della strada, mentre era alla guida della propria autovettura e in fase di sorpasso ad un gruppo di ciclisti sulla SS12 dell'Abetone e del Brennero, avrebbe estratto una pistola esplodendo due colpi al loro indirizzo, creando una situazione di estremo pericolo. Le indagini condotte dai Carabinieri di Peri hanno consentito di risalire all'identità del responsabile.

