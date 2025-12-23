Spaccio di crack | 51enne arrestato denunciato il suo fornitore

Nella notte, i Carabinieri di San Prisco hanno arrestato un 51enne di Caserta per spaccio di crack, sequestrando sostanze stupefacenti. Contestualmente, hanno denunciato un 43enne, già agli arresti domiciliari, per concorso nel reato. L'intervento si inserisce nelle operazioni di contrasto alla criminalità legata al traffico di droga sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso della notte, i Carabinieri della Stazione di San Prisco (CE) hanno arrestato un 51enne di Caserta per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e deferito in stato di libertà, per concorso nel reato, un 43enne, anch’egli di Caserta, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. In particolare, il 51enne è stato fermato a Casapulla (CE), in via San Giovanni, subito dopo aver ceduto a un acquirente due dosi di crack, per un peso complessivo di 0,4 grammi. A seguito di perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 40 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

