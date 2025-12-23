Aboubakar Soumahoro, in passato figura di sinistra, ha recentemente dichiarato di amare il tricolore e l’Italia, indicando un possibile spostamento verso posizioni di destra. La sua scelta ha suscitato reazioni negative sui social, con molti che lo criticano come un trasformista. Questa vicenda evidenzia le complessità e le evoluzioni delle carriere politiche in un panorama in continuo cambiamento.

A volte ritornano e giocano con gli indovinelli da enigmisti. Il ritorno in questione riguarda il deputato del gruppo misto Aboubakar Soumahoro, ex Avs, ex pupillo della sinistra di Bonelli, Fratoianni e delle penne rose. Dopo i vari scandali che hanno coinvolto ex moglie ed ex suocera e la sua coop, il parlamentare annuncia l’intenzione di ricandidarsi. E con chi? Con la giornalista del Foglio che l’ha intervistato gioca a fare il Gerry Scotti della situazione lanciando l’indovinello. “Sono pronto a candidarmi con una dimensione di forze che portano in seno il tricolore”. “Con il tricolore. Faccia un check nei simboli dei partiti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Soumahoro ora vuole buttarsi a destra: “Amo il tricolore e l’Italia”. La bocciatura social è unanime: basta trasformisti

Leggi anche: La svolta di Soumahoro: "Sono pronto a candidarmi con le forze del tricolore"

Leggi anche: Soumahoro cambia tutto: "Il mio nuovo partito? Ha il tricolore nel simbolo"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Soumahoro verso destra: "Sono pronto a candidarmi con le forze del tricolore. Adesso sono in partenza per l'Africa occidentale" - "Sono un pragmatico, tanto che a capodanno andrò in Africa, per incoraggiare un partenariato win- ilfoglio.it

Soumahoro verso destra: "Sono pronto a candidarmi con le forze del tricolore". Non è più di sinistra "Sono un pragmatico, tanto che a capodanno andrò in Africa, per incoraggiare un partenariato win-win" L'intervista di Ginevra Leganza - facebook.com facebook