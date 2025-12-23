Sottile smonta il caso Corona–Signorini | Cosa c’è davvero dietro

Salvo Sottile analizza la recente polemica tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, evidenziando come questa tensione non sia frutto di eventi isolati, ma il risultato di una strategia studiata e ripetibile. In questo intervento, si propone di chiarire i possibili motivi e le dinamiche sottese a questa controversia, offrendo una prospettiva più approfondita e obiettiva rispetto alle semplici narrazioni di gossip o informazione.

Non è gossip. Non è nemmeno informazione. È qualcosa di diverso, e forse di molto più pericoloso. Secondo Salvo Sottile, dietro la guerra esplosa tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini non c'è un'esplosione casuale di scandali, ma un metodo preciso, rodato, replicabile. Un modello che si regge su tre pilastri: fango, vendetta e soldi. L'analisi mette a fuoco un punto chiave che spesso sfugge nel rumore social: non siamo davanti a un'operazione di controinformazione, né a una battaglia contro il potere. Corona, spiega Sottile, non combatte il sistema. Ne è stato parte integrante. E oggi presenta il conto.

