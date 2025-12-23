Sospeso il ’cantierone’ sulla statale Porrettana

È stato sospeso il cantiere sulla statale Porrettana, consentendo il libero transito durante le festività natalizie. L’Anas ha comunicato la rimozione temporanea dei lavori di ricostruzione post-alluvione nel tratto vicino al ponte dell’Oggiola a Marzabotto, nel rispetto degli accordi presi con il territorio. La misura mira a facilitare gli spostamenti e garantire maggiore sicurezza durante il periodo delle festività.

Via libera per le festività natalizie sulla statale Porrettana al ponte dell'Oggiola. L' Anas, spiega una nota, "nel rispetto degli impegni assunti con il territorio in sede di tavolo prefettizio, conferma la rimozione del cantiere inerente agli interventi di ricostruzione post-alluvione lungo la strada statale 64 Porrettana nei pressi del ponte dell'Oggiola a Marzabotto ". Da ieri, "al fine di preservare e facilitare i flussi di traffico durante il periodo delle vacanze natalizie e invernali, la statale tornerà fruibile a intera carreggiata – sottolinea la società –. Dallo scorso 29 settembre sul tratto, dove il transito era consentito a senso unico alternato, sono stati eseguiti gli interventi di mitigazione del rischio frane che prevedono, tra gli altri, la stabilizzazione del versante e l'installazione di barriere di sicurezza.

