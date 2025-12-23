Sos organici polizia Il sindacato in allarme | Dove sono i rinforzi?

La FSP Polizia di Stato di Prato evidenzia la necessità di un rafforzamento concreto di personale e mezzi, richiedendo tempi certi e misure verificabili. In un contesto di criticità crescenti negli uffici di polizia, il sindacato rinnova l’appello per risposte chiare e tempestive, dopo le segnalazioni inviate ad agosto. La richiesta mira a garantire un miglioramento delle condizioni operative e la sicurezza degli operatori.

Un rafforzamento concreto di personale e mezzi, con tempi certi e misure verificabili. È quanto torna a chiedere la FSP Polizia di Stato di Prato, che fa il punto sulle criticità che interessano gli uffici di polizia, alla luce degli sviluppi dopo le segnalazioni formalmente presentate nell'agosto scorso. Il sindacato prende atto del riscontro arrivato dall'amministrazione il 5 novembre, frutto delle interlocuzioni avviate nei mesi precedenti. Un segnale di attenzione istituzionale che viene apprezzato, ma che, secondo la FSP, deve ora tradursi in indicazioni più puntuali: servono elementi concreti su tempi, modalità e attuazione delle misure necessarie a garantire la piena funzionalità degli uffici impegnati nel controllo del territorio, nella tutela della sicurezza e nella gestione dell'ordine pubblico.

