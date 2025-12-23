Sorpresa per i piccoli pazienti dell' Umberto I i poliziotti si calano dal tetto per portare doni – Il video

Un gesto di solidarietà ha accolto i piccoli pazienti del Policlinico Umberto I di Roma. Gli agenti del Nocs della Polizia di Stato, vestiti da Babbo Natale, si sono calati dal tetto dell'ospedale per consegnare doni ai bambini ricoverati nel reparto oncologico pediatrico, portando un momento di conforto e vicinanza durante il periodo natalizio.

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 Una sorpresa natalizia per i bambini ricoverati nel reparto oncologico pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma con gli agenti del Nocs della Polizia di Stato, vestiti da Babbo Natale, che si sono calati dal tetto dell'ospedale per portare dei doni ai piccoli pazienti. Polizia Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

