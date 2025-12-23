Sora presepe vivente a Valleradice
A Valleradice, nel comune di Sora, si tiene il presepe vivente in occasione delle festività natalizie. Questa tradizione, che richiama le rappresentazioni storiche nate circa 800 anni fa sotto l’ispirazione di Francesco d’Assisi, permette ai visitatori di rivivere in modo autentico l’atmosfera della nascita di Gesù, attraverso una rappresentazione che coinvolge la comunità locale e rispetta le usanze tradizionali.
In decine di località italiane è possibile rivivere «fisicamente» l’evento nella nascita di Gesù, come fecero i poveri, 800 anni fa, quando accorsero con le fiaccole in mano per assistere a quella singolare celebrazione del Natale voluta da Francesco d’Assisi.Sono trascorsi 800 anni dal 1223. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Sora, Corteo dei pastori del presepe vivente di Valleradice
Leggi anche: Presepe vivente Casamassima
Sora, Corteo dei pastori del presepe vivente di Valleradice; Sora Città del Natale, applausi per il Corteo dei Pastori; Sora Città del Natale, domani il Corteo dei Pastori; Sora Corteo dei pastori del presepe vivente di Valleradice.
Sora e la Val Cavargna pronti per il presepe vivente 2025 - A Sora, frazione del comune di San Bartolomeo Val Cavargna, torna il presepe vivente. espansionetv.it
Ed ecco la cartina del presepe vivente di Sora - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.