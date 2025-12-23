Sono un papà mozzarella la parte molla Il segreto per far andare bene un matrimonio? Vedersi poco | le confessioni di Davide Mengacci
Davide Mengacci, noto volto televisivo di Mediaset, con una carriera che spazia tra programmi come “Scene da un matrimonio” e “Il pranzo è servito”, condivide una riflessione personale: il segreto per un matrimonio duraturo è spesso la distanza. In questa intervista, Mengacci rivela il suo punto di vista sulla vita di coppia e sul rapporto tra lavoro e affetti.
Davide Mengacci per anni è stato un volto televisivo di punta di Mediaset: da “Scene da un matrimonio ” a “ La domenica del villaggio” passando per “ Il pranzo è servito”. Il conduttore, che ha cominciato la sua carriera a Viale Mazzini, oggi ha 77 anni e da qualche anno ha salutato il piccolo schermo. Lontano dalla tv ma vicino alla sua famiglia, ai tre figli e alla moglie Cini Liguori. Mengacci è stato ospite a “ La Volta Buona ” nella puntata del 22 dicembre: “ Sono un papà mozzarella? (si era così definito a Fanpage, ndr) Mi sento così, non soltanto con i miei figli, ma in generale. Penso di essere un buon papà, accogliente, molto affettuoso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
