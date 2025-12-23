Sono un papà mozzarella la parte molla Il segreto per far andare bene un matrimonio? Vedersi poco | le confessioni di Davide Mengacci

Davide Mengacci, noto volto televisivo di Mediaset, con una carriera che spazia tra programmi come “Scene da un matrimonio” e “Il pranzo è servito”, condivide una riflessione personale: il segreto per un matrimonio duraturo è spesso la distanza. In questa intervista, Mengacci rivela il suo punto di vista sulla vita di coppia e sul rapporto tra lavoro e affetti.

