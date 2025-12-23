Sono alla terza stimolazione PMA e sono psicologicamente a pezzi | come reagire?

Affrontare una nuova stimolazione per la PMA può essere un momento difficile, soprattutto se si vive con la paura di un fallimento. È normale sentirsi incerte e sopraffatti; riconoscere queste emozioni è il primo passo per gestirle. In questo contesto, è importante prendersi cura del proprio benessere psicologico, cercando il supporto necessario e mantenendo un atteggiamento di ascolto verso sé stessi.

Buongiorno, le scrivo perché sto affrontando la terza stimolazione ovarica per la PMA e psicologicamente mi sento a pezzi: continuo a sorridere davanti agli altri, ma dentro ho il terrore di un altro fallimento (sarebbe il terzo). Ho la sensazione di vivere in una bolla, come se la mia vita fosse sospesa finché non divento madre. Come posso affrontare questa condizione di attesa infinita? Mi sento molto giù di corda.

