Sono alla terza stimolazione PMA e sono psicologicamente a pezzi | come reagire?

Capisco quanto possa essere difficile affrontare una terza stimolazione PMA, soprattutto dal punto di vista emotivo. È normale sentirsi sopraffatti e sfiduciati, pur mantenendo un sorriso esteriore. In momenti come questi, è importante trovare il giusto supporto e dedicare spazio al proprio benessere psicologico. Affrontare la strada verso la genitorialità richiede forza e comprensione, anche quando la speranza sembra vacillare.

Buongiorno, le scrivo perché sto affrontando la terza stimolazione ovarica per la PMA e psicologicamente mi sento a pezzi: continuo a sorridere davanti agli altri, ma dentro ho il terrore di un altro fallimento (sarebbe il terzo). Ho la sensazione di vivere in una bolla, come se la mia vita fosse sospesa finché non divento madre. Come posso affrontare questa condizione di attesa infinita? Mi sento molto giù di corda.

