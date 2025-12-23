Sonia Bruganelli fa mea culpa in occasione del compleanno della figlia

Sonia Bruganelli ha dedicato un tenero post a sua figlia Silvia, in occasione del 23esimo compleanno: "Ho avuto paura di perderti. Mi hai persa più volte. Sei molto ma molto di più di ciò che avrei mai immaginato". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sonia Bruganelli, il commovente post per la figlia Silvia: "Sono stata molto meno di ciò che avresti meritato" - La primogenita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Silvia, compie infatti 23 anni e a rendere pubblica questa ricorrenza è la mamma, con un ...

