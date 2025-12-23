Sondrio spazi più accessibili e inclusivi alla Biblioteca civica Pio Rajna

A Sondrio, la Biblioteca civica Pio Rajna si presenta con spazi più accessibili e inclusivi. Grazie a interventi di rinnovamento e all’adeguamento della segnaletica e degli impianti, realizzati con il contributo di Regione Lombardia, il sistema di orientamento è ora più chiaro e coerente. Questi interventi facilitano la fruizione degli spazi, permettendo a tutti gli utenti di trovare facilmente le diverse sezioni e godere appieno dei servizi offerti dalla biblioteca.

Un sistema chiaro, coerente e accessibile che consente agli utenti di orientarsi facilmente e di individuare rapidamente le diverse sezioni: i lavori di rinnovamento e adeguamento della segnaletica e degli impianti, realizzati alla Biblioteca Rajna con il contributo di Regione Lombardia, hanno.

