Il futuro del pianeta dipende dalle scelte che compiamo oggi, e il diritto può svolgere un ruolo fondamentale in questa transizione. Per il nuovo anno, è importante adottare proposte concrete e sostenibili che guidino la tutela ambientale e promuovano un equilibrio tra sviluppo e rispetto per la natura. Solo attraverso riforme giuridiche efficaci si potrà garantire un domani più equilibrato e responsabile per le generazioni future.

L’umanità è al bivio decisivo tra estinzione e rivoluzione. I fiati mefitici dell’Occidente in via di disfacimento sempre più evidente minacciano la sopravvivenza della specie. Continua, nonostante le balle propagandistiche sparate a tutto volume, tra gli altri, dal governo italiano, l’atroce genocidio con il quale il governo israeliano, espressione della variante apertamente fascista del sionismo, vuole liquidare il popolo palestinese per appropriarsi della sua terra. Trump spinge autolesionisticamente sulla guerra contro il Venezuela che segnerebbe con ogni probabilità la fine prematura del regime parafascista statunitense trumpiano, ma anche quella definitiva della pace nei Caraibi e in America Latina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Solo il diritto potrà salvare il pianeta: proponimenti per il nuovo anno Leggi anche: Non basterà la tecnologia a salvare il pianeta Leggi anche: Re Carlo in tv: “La mia terapia contro il cancro potrà essere ridotta nel nuovo anno” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La storia di Rikki Held e dei ragazzi che hanno fatto causa al Montana per salvare il Pianeta - Rikki Held e un gruppo di adolescenti ha fatto causa allo Stato del Montana per preservare la salute del Pianeta. focusjunior.it

