Solidarietà in ospedale | da Avis e scuola tre tablet per i piccoli pazienti microcitemici
Avis e una scuola locale hanno donato tre tablet ai piccoli pazienti microcitemici del Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi. Questo gesto di solidarietà mira a offrire momenti di distrazione e conforto ai bambini durante il loro percorso di cura. L'iniziativa rafforza il senso di comunità e attenzione verso le esigenze dei pazienti più giovani.
BRINDISI - Un momento di gioia e magia ha colorato oggi il Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi, diretto da Antonella Miccoli.Babbo Natale, accompagnato dai volontari dell’Avis di San Pietro Vernotico e dalle suore di Sant’Antonio, ha fatto visita ai piccoli pazienti e a tutto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Natale dell’Anm al Perrino: un sogno diventato realtà per i piccoli pazienti microcitemici
Leggi anche: La scuola in ospedale: "Io, una prof tra i reparti. Aiuto i piccoli pazienti"
Scuola in ospedale al Meyer, 411 gli alunni in questi mesi - Sono 411 gli alunni che in questi mesi del 2025 hanno frequentato la Scuola ospedaliera del pediatrico Meyer di Firenze durante il loro ricovero in ospedale: 74 bambini la scuola dell'infanzia, 135 la ... ansa.it
Scuola in Ospedale, il diritto all’istruzione non si ferma mai, neanche in ospedale - Negli ultimi anni, Regione Lombardia ha compiuto un passo importante per tutelare uno dei diritti fondamentali dei nostri giovani: il diritto all’istruzione, anche per chi si trova in ospedale o vive ... affaritaliani.it
'La scuola in ospedale, un ponte per il diritto allo studio' - L'istruzione in ospedale, un "ponte" con la scuola e le famiglie, per garantire il diritto allo studio. ansa.it
Un gesto di solidarietà per i pazienti oncologici dell’ospedale di Branca - facebook.com facebook
Il dramma all'ospedale "Cazzavillan". Scattata la gara di solidarietà da parte di Comune di Zermeghedo e colleghi di lavoro del marito, rimasto solo ad accudire il bimbo. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.