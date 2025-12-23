Solidarietà in ospedale | da Avis e scuola tre tablet per i piccoli pazienti microcitemici

Avis e una scuola locale hanno donato tre tablet ai piccoli pazienti microcitemici del Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi. Questo gesto di solidarietà mira a offrire momenti di distrazione e conforto ai bambini durante il loro percorso di cura. L'iniziativa rafforza il senso di comunità e attenzione verso le esigenze dei pazienti più giovani.

