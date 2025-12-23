Soldi al progetto ma anche dubbi | ecco come l’Europa guarda al Ponte sullo Stretto

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina continua a suscitare attenzione, con il Governo italiano che mantiene un dialogo costante con la Commissione europea. Secondo le dichiarazioni del ministro Matteo Salvini, le interlocuzioni sono state sempre presenti e si stanno intensificando in questi giorni. La questione riguarda sia le procedure amministrative sia gli aspetti tecnici, evidenziando l’interesse pubblico e le sfide normative legate a questa infrastruttura.

L'interlocuzione del Governo con la Commissione europea, in merito alle delicate questioni riguardanti le procedure del Ponte sullo Stretto di Messina, stando a quanto ribadito dal ministro Matteo Salvini, c'è sempre stata e, in questi giorni, si va ancor più intensificando. L'obiettivo è definire al più presto la nuova delibera da portare all'esame del Cipess, recependo i rilievi mossi.

