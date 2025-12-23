Sofia Goggia si avvicina all’ultima tappa del 2025 con ambizioni di classifica generale. Dopo un inizio di stagione competitivo, il suo cammino richiederà prestazioni precise per mantenere le possibilità di conquistare la Coppa del Mondo. Prima di affrontare il gigante di Semmering, è utile analizzare i risultati e le sfide affrontate finora, per valutare le prospettive future della campionessa italiana.

In attesa di vivere l’ultimo appuntamento del 2025 con il gigante di Semmering, si può tracciare un bilancio di questi primi mesi di Sofia Goggia. Una stagione finora da tre podi con la bergamasca, che si è sbloccata proprio domenica scorsa nel superG in Val d’Isere, dove ha colto la sua prima vittoria stagionale. Il calendario ha visto decisamente più impegni nelle discipline tecniche rispetto a quelle veloci, che saranno invece protagoniste maggiormente nel mese di gennaio. Il bilancio può essere ritenuto positivo per Goggia, anche se qualcosa di più lo si poteva aspettare dall’azzurra, particolarmente in discesa, dove su tre gare non è ancora riuscita a salire sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia può ancora ambire alla Coppa del Mondo, ma da ora servirà quasi la perfezione

Leggi anche: Sci alpino, Sofia Goggia cerca continuità in gigante. Un pensierino alla Coppa del Mondo generale o focus sui Giochi?

Leggi anche: Coppa del Mondo di sci: Sofia Goggia quarta a St.Moritz, vince la Vonn

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sofia Goggia debutta ai Mondiali nel superG: «Sarà una gara molto tecnica» - La campionessa bergamasca (undicesima nella start list) sarà infatti al cancelletto di partenza, giovedì 6 febbraio alle 11,30 (diretta Rai 2 ed Eurosport 1), ... ecodibergamo.it

Sci, Sofia Goggia straordinaria vince il SuperG di Beaver Creek - L'azzurra oggi 15 dicembre ha vinto il SuperG di Beaver Creek, dopo il secondo posto nella discesa disputata sabato 14 dicembre sulle nevi del ... adnkronos.com

Live Sci alpino, Sofia Goggia oggi nel superG femminile: la diretta da Beaver Creek: vince davanti Gut-Behrami. Brignone quinta e Bassino sesta - Sedici centesimi hanno acceso Sofia Goggia («Quel distacco mi era rimasto sullo stomaco» aveva confidato dopo il secondo posto nella libera), razzi sotto gli sci ... corriere.it

Su #Rai2 lo sport si fa spettacolo con la Coppa del Mondo di sci: le gare di SuperG femminile in Val d’Isère, con protagonista Sofia Goggia hanno ottenuto il 10,6% di share e 826 mila spettatori. #AscoltiTv x.com

Goggia vince il superG, mantra condiviso con Gasperini Sofia Goggia torna al successo nel superG e lo fa trasformando la delusione del giorno prima in forza. Dopo la gara, l’azzurra ha raccontato a La Repubblica il significato di una frase diventata orm - facebook.com facebook