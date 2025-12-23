Sofia Goggia domani sulle nevi di Aprica
Dopo il successo in super-g in Val d'Isere di domenica, Sofia Goggia, atleta di punta della nazionale italiana di sci alpino, non si siede certo sugli allori.L'allenamentoDomani, infatti, la campionessa bergamasca sarà impegnata sulle nevi di Aprica in un allenamento in vista dei prossimi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
