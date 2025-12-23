Il sistema Skynex, sviluppato dalla Rheinmetall, rappresenta una soluzione avanzata per la difesa aerea, capace di neutralizzare in modo efficace i droni. Con una capacità di 1000 colpi al minuto, è stato recentemente consegnato all’Esercito italiano, segnando un passo importante nella modernizzazione delle capacità di difesa. Questo sistema si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle minacce del futuro e alla necessità di tecnologie affidabili e pronte all’uso.

Roma, 23 dicembre 2025 - L'Esercito italiano ha ricevuto il suo primo sistema di difesa aerea Skynex, creato dalla tedesca Rheinmetall, e molto utile nel distruggere i droni. Il contratto firmato a gennaio dalle Forze armate italiane e l'azienda tedesca della difesa è del valore di 73 milioni di euro, ne sono previsti 4 per un totale di 280 milioni di euro. Con un comunicato stampa la stessa azienda fa sapere che "la prima batteria Skynex è stata consegnata il 18 dicembre 2025, presso il Comando artiglieria contraerea di Sabaudia. Le Forze armate italiane intendono utilizzare Skynex per sviluppare la capacità di difesa contro attacchi aerei a distanza ravvicinata e molto ravvicinata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Skynex, il sistema anti droni da 1000 colpi al minuto. Anche l’Esercito italiano si prepara alla guerra del futuro

