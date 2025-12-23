Skynex il sistema anti droni da 1000 colpi al minuto Anche l’Esercito italiano si prepara alla guerra del futuro
Il sistema Skynex, sviluppato dalla Rheinmetall, rappresenta una soluzione avanzata per la difesa aerea, capace di neutralizzare in modo efficace i droni. Con una capacità di 1000 colpi al minuto, è stato recentemente consegnato all’Esercito italiano, segnando un passo importante nella modernizzazione delle capacità di difesa. Questo sistema si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle minacce del futuro e alla necessità di tecnologie affidabili e pronte all’uso.
Roma, 23 dicembre 2025 - L'Esercito italiano ha ricevuto il suo primo sistema di difesa aerea Skynex, creato dalla tedesca Rheinmetall, e molto utile nel distruggere i droni. Il contratto firmato a gennaio dalle Forze armate italiane e l'azienda tedesca della difesa è del valore di 73 milioni di euro, ne sono previsti 4 per un totale di 280 milioni di euro. Con un comunicato stampa la stessa azienda fa sapere che "la prima batteria Skynex è stata consegnata il 18 dicembre 2025, presso il Comando artiglieria contraerea di Sabaudia. Le Forze armate italiane intendono utilizzare Skynex per sviluppare la capacità di difesa contro attacchi aerei a distanza ravvicinata e molto ravvicinata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
