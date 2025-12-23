Sky Sport e Dorna Sports hanno rinnovato l’accordo per la trasmissione della MotoGP™ fino al 2027. L’accordo pluriennale garantisce la continuità della copertura della competizione sulla piattaforma Sky Sport, confermando il ruolo di riferimento per gli appassionati di motociclismo in Italia. La collaborazione prosegue, assicurando agli spettatori un accesso costante agli eventi della MotoGP™ nei prossimi anni.

Sky Sport e Dorna Sports, che detiene i diritti commerciali della MotoGP™, annunciano un nuovo accordo pluriennale: la MotoGP™ resta nella Casa dello Sport anche i prossimi due anni. Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione per tutti i Gran Premi del FIM MotoGP™ World Championship fino alla stagione 2027 compresa. Su Sky e NOW sarà quindi . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - Sky Sport trasmetterà la MotoGP fino al 2027

Leggi anche: La MotoGP resta su Sky Sport fino al 2027! Firmato un rinnovo biennale con Dorna

Leggi anche: Sky Sport trasmetterà le Coppe Europee UEFA in diretta anche su NOW fino al 2031

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Diritti tv: Sky e MotoGP rinnovano l’accordo fino al 2027. Sky Sport resta la casa della MotoGP - Nuovo accordo pluriennale tra Sky e Dorna Sports, che detiene i diritti commerciali della MotoGP: tutti i Gran Premi in diretta su Sky e Now, alcune gare saranno trasmesse anche in chiaro su TV8 ... engage.it