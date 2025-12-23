Sky e MotoGp annunciano un nuovo accordo pluriennale per i prossimi due anni

Sky e MotoGP annunciano un nuovo accordo pluriennale che garantisce a Sky i diritti di trasmissione del Campionato del Mondo FIM MotoGP™ fino alla fine del 2027. La collaborazione, valida per i prossimi due anni, permette agli appassionati di seguire le gare del massimo campionato motociclistico attraverso la piattaforma Sky. L’intesa rafforza l’impegno di Sky nel proporre contenuti di alta qualità nel settore sportivo, garantendo copertura e accessibilità agli eventi MotoGP.

SKY ACQUISISCE I DIRITTI DI TRASMISSIONE DEL CAMPIONATO DEL MONDO FIM MotoGP™ FINO ALLA STAGIONE 2027 COMPRESA Milano, 23 dicembre 2025. Sky e Dorna Sports, che detiene i diritti commerciali della MotoGP™, annunciano un nuovo accordo pluriennale: la MotoGP™ resta nella Casa dello Sport anche i prossimi due anni. Sky ha infatti acquisito i diritti . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Nuovo accordo pluriennale tra Sky Sport e l’NBA Leggi anche: Sky Sport, nuovo accordo pluriennale per la Nba La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Aprilia, c'è la data per la presentazione 2026; MotoGP, MotoGP al bivio: SKY e Case devono trovare un accordo con Dorna; Mondiale SBK 2026, ufficiale il nuovo format dei weekend: ecco cosa cambierà; Quando Paolo Beltramo annunciò in diretta tv su Italia 1: 'Marco Simoncelli è morto'. Sky e MotoGp annunciano un nuovo accordo pluriennale per i prossimi due anni - SKY ACQUISISCE I DIRITTI DI TRASMISSIONE DEL CAMPIONATO DEL MONDO FIM MotoGP™ FINO ALLA STAGIONE 2027 COMPRESA Milano, 23 dicembre 2025 . sportface.it

La MotoGp resta su Sky: accordo per il Mondiale fino al 2027 - Sky e Dorna Sports, che detiene i diritti commerciali della MotoGp, annunciano un nuovo accordo pluriennale: la MotoGp resta nella Casa dello Sport ... iltempo.it

MotoGP 2025-2027: Sky e Dorna annunciano nuovo accordo pluriennale, continua la partnership fino al 2027 - Sky Italia e Dorna Sports, titolare dei diritti commerciali della MotoGP™, hanno annunciato oggi un nuovo accordo pluriennale che garantirà ... dtti.it

Sky annuncia il rinnovo della MotoGP, ma la Superbike dove la vedremo: x.com

"En MotoGP es fácil perderse, pero su carácter le ayudará. Diogo me ha sorprendido con su capacidad para seguir creciendo. El equipo Italtrans también ha estado genial, Roberto Brivio se improvisó como camionero para un test". - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.