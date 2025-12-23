Skriniar può tornare in Italia? Ci pensa una rivale dei nerazzurri | cosa filtra sull’ex Inter

Inter News 24 Skriniar può tornare in Italia? Ci pensa una rivale dei nerazzurri: cosa filtra sul futuro del difensore ex Inter, ora al Fenerbahce. La priorità assoluta del Milan in vista dell’imminente finestra di calciomercato invernale è chiara: regalare un nuovo difensore centrale a Massimiliano Allegri. La dirigenza rossonera si sta muovendo con decisione per capire quale profilo portare a San Siro, possibilmente con la formula del prestito, per puntellare una retroguardia che necessita di innesti di spessore. Tra le suggestioni più affascinanti emerse nelle ultime settimane, quella che ha fatto più rumore riguarda un nome ben noto sotto la Madonnina: Milan Skriniar. 🔗 Leggi su Internews24.com

