Sivert Bakken trovato morto in albergo a 27 anni | era in Trentino per prepararsi alle Olimpiadi

Sivert Bakken, morto il 27enne biatleta norvegese: era in Trentino con la Nazionale - Leggi su Sky Sport l'articolo Sivert Bakken, morto il 27enne biatleta norvegese: era in Trentino con la Nazionale ... sport.sky.it

Sivert Bakken morto a 27 anni: il campione di biathlon aveva 27 anni - Il norvegese Sivert Bakken due anni fa aveva dovuto fermarsi per una pericardite, ma era rientrato in Nazionale. corriere.it

