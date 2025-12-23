La Sir Sicoma Monini Perugia ha dedicato la vittoria dei mondiali per club a mio padre, come dichiarato da Lorenzetti. Le recenti competizioni hanno rappresentato un momento importante per la squadra e i suoi tifosi, consolidando il prestigio del club nel panorama internazionale. Questo risultato testimonia l’impegno e la passione che caratterizzano la società, in un contesto di grande attenzione e interesse per il volley italiano.

Perugia, 23 dicembre 2025 – Notti magiche sono state quelle vissute in Italia per seguire i mondiali per club e la Sir Sicoma Monini Perugia. Un successo che la consacra tra i grandi, con l’orgoglio di rappresentare l’Italia oltre i confini nazionali. Sul tetto del mondo, uno straordinario vizio tutto perugino. Queste le parole a caldo del tecnico Angelo Lorenzetti: “Quando vinci è sempre una bella giornata, ricordiamoci che siamo campioni del mondo perché la manifestazione si chiama così, non perché siamo i più forti al mondo. È stata una bella manifestazione, arrivata dopo la vittoria in champions league, quindi è chiaro che siamo contenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sir Perugia, la dedica speciale di Lorenzetti: “La vittoria è per mio padre”

Leggi anche: Sir Perugia, Lorenzetti: "Dobbiamo saper cambiare"

Leggi anche: LIVE Perugia-Swehly Sports Club 2-0, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: la squadra di Lorenzetti si avvicina alla vittoria netta! 17-11

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Perugia è Campione del Mondo. Le parole della squadra; Mondiale per Club, la Sir mette al tappeto il Sada Cruzeiro e chiude in testa il girone; Scandicci, Marco Gaspari: “Siamo campioni del mondo. Tanta fame, nessuna presunzione. Dedica? A papà”; Sir Perugia, la dedica speciale di Lorenzetti: “La vittoria è per mio padre”.

Sir Perugia, la dedica speciale di Lorenzetti: “La vittoria è per mio padre” - Il coach ha perso il genitore pochi giorni fa: “Il silenzio ha preso il palcoscenico”. sport.quotidiano.net