Sinner torna a casa per Natale… con fidanzata | il dettaglio che fa sperare i fan

Jannik Sinner, attuale numero due del mondo nel tennis, è tornato nella sua terra natale, Sesto Pusteria, per il periodo natalizio. Dopo un intenso periodo di allenamenti a Dubai, il giocatore altoatesino si riunisce con la famiglia per le festività, condividendo momenti di tranquillità prima di riprendere la stagione. Un ritorno che, tra i fan, suscita speranze e attese per il proseguimento della carriera.

Jannik Sinner è tornato nella sua terra d’origine per trascorrere il Natale. Dopo settimane di allenamenti intensi a Dubai in vista della nuova stagione, il tennista altoatesino, attuale numero due del mondo, è rientrato a Sesto Pusteria, dove passerà le feste con la famiglia: la mamma Siglinde, il papà Hanspeter e il fratello Mark. Ma le festività potrebbero avere un tocco in più. La compagna di Sinner, la modella danese di origini bosniache Laila Hasanovic, potrebbe infatti raggiungerlo a breve. A suggerirlo sono alcuni indizi social che non sono sfuggiti ai fan più attenti. Nelle ultime ore Laila ha condiviso una storia con il bagaglio pronto, uno scatto di una montagna innevata vista dall’alto — che molti interpretano come il Trentino-Alto Adige — e un’immagine in cui nasconde il volto dietro un brezel, pane tipico altoatesino e trentino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

