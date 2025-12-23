Sinner rivendica l’orgoglio azzurro | Sono italiano al 100% e gioco per un’intera nazione

Jannik Sinner esprime con chiarezza il suo orgoglio di essere italiano al 100%, sottolineando l’importanza della propria identità nazionale. Nel nuovo format di Sky Sport,

Chissà se anche adesso gli Schutzen, membri di associazioni che si ispirano alle tradizioni dei bersaglieri tirolesi, avranno da ridire sull'orgoglio di Jannik Sinner di essere ma soprattutto sentirsi italiano al 100%: il tennista ha infatti ribadito con forza la sua appartenenza nel nuovo format che lo riguarda in onda su Sky Sport dal titolo " In pista con Jannik ". Il sentimento di Sinner. All'interno del programma, il campione azzurro adesso numero due al mondo alle spalle di Carlos Alcaraz, oltre a parlare dell'altra sua grande passione, la Formula Uno, sottolinea l'attaccamento alla nazione nonostante quest'anno abbia dato forfait alla partecipazione in Coppa Davis scatenando un vespaio di polemiche tra favorevoli alla sua decisione e contrari ( ricordiamo le parole di Bruno Vespa). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

