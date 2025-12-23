Sindaco di Cervia indagato parla il difensore | Niente dimissioni prima di aver esaminato gli atti

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie. In una dichiarazione, il suo difensore ha precisato che il primo passo sarà esaminare attentamente gli atti prima di valutare eventuali dimissioni. La vicenda è ancora in fase di approfondimento, e il primo cittadino ha scelto di mantenere la posizione istituzionale fino a ulteriori chiarimenti.

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, attualmente indagato per maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie, al momento non intende procedere con le dimissioni. Questo quanto fatto trapelare dal suo avvocato difensore Ermanno Cicognani, secondo cui "decisioni di rilievo verranno valutate solo dopo aver esaminato gli atti".

