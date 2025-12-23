Sindaco di Cervia indagato i centri antiviolenza dopo le dichiarazioni di de Pascale | Il presidente sia chiaro e coerente

Dopo le recenti indagini sul sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, e le dichiarazioni del presidente della Regione Michele de Pascale, i centri antiviolenza chiedono chiarezza e coerenza nelle parole e nelle azioni delle istituzioni. La vicenda solleva attenzione sul tema della tutela delle donne e sulla responsabilità delle figure pubbliche, sottolineando l’importanza di un impegno trasparente e condiviso per prevenire e contrastare la violenza.

