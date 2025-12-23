Simonelli rivela | Milan-Como si giocherà a San Siro Per una data bisogna aspettare il 31 gennaio
Il presidente della Lega Serie A, Simonelli, ha confermato che la partita Milan-Como si disputerà allo stadio San Siro. Tuttavia, la data ufficiale dell'incontro sarà comunicata successivamente, con una prima possibile data prevista per il 31 gennaio. Restano dunque da attendere ulteriori aggiornamenti per conoscere il calendario definitivo di questa partita.
Il presidente della Lega Serie A Simonelli ha svelato che Milan-Como si giocherà a San Siro, ma per fissare una data bisogna aspettare ancora. Ecco le sue parole in merito.
