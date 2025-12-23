Sigourney Weaver rivela | Spero venga distribuita la director' s cut di Galaxy Quest

Sigourney Weaver ha recentemente condiviso il suo desiderio di vedere distribuita la versione director's cut di Galaxy Quest. L'attrice ha spiegato le ragioni dietro le modifiche apportate alla commedia sci-fi prima dell'uscita cinematografica, evidenziando l'importanza di questa versione originale per appassionati e fan. La sua dichiarazione riaccende l'interesse verso un film che ha ormai conquistato un posto di rilievo nel genere.

La star del cinema ha spiegato il motivo per cui è stata radicalmente modificata la commedia sci-fi prima dell'uscita nelle sale. Sigourney Weaver, in una nuova intervista, ha parlato del film Galaxy Quest, rivelando che spera venga distribuita la versione director's cut. La commedia sci-fi è particolarmente apprezzata dalla star del cinema perché si immedesima molto nel personaggio interpretato. Un personaggio amato dalla star Parlando con Vanity Fair, Sigourney Weaver ha spiegato che apprezza Gwen, un'attrice che prova del risentimento dopo essere stata trattata come un oggetto durante la realizzazione di una serie di soap opera spaziale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sigourney Weaver rivela: "Spero venga distribuita la director's cut di Galaxy Quest" Leggi anche: Sigourney weaver rivela dettagli su alien 5 e il possibile ritorno di ripley Leggi anche: Sigourney Weaver rivela che forse potremmo rivedere Ellen Ripley al cinema! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sigourney Weaver rivela: Spero venga distribuita la director's cut di Galaxy Quest. Sigourney Weaver rivela: "Spero venga distribuita la director's cut di Galaxy Quest" - La star del cinema ha spiegato il motivo per cui è stata radicalmente modificata la commedia sci- movieplayer.it

Un nuovo film di Alien potrebbe essere più vicino del previsto? Sigourney Weaver rompe il silenzio - Sigourney Weaver rompe il silenzio sul possibile nuovo film di Alien: il ritorno di Ripley potrebbe non essere lontano. bestmovie.it

Sigourney Weaver ha svelato che Kiri sarà la narratrice di Avatar 4: “lo so da circa 12 anni” - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.