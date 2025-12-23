Il ciclone Fabrizio Corona non si ferma più e dopo Alfonso Signorini è Gabriele Parpiglia a querelarlo. Il terremoto scatenato dall’ex paparazzo, prima nella puntata 19 del suo Falsissimo, e poi nelle numero 20 andata in onda su Youtube poche ore fa, giunge ad un’ulteriore tappa che coinvolge il giornalista e autore tv, Gabriele Parpiglia. Se durante l’ora e mezza della puntata in chiaro di Falsissimo, Corona ha ospitato Antonio Medugno, colui che ha querelato Signorini per molestie e violenza sessuale, è nella mezz’ora a pagamento che fioccano i dettagli del presunto incontro Signorini-Medugno a casa del direttore di Chi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Signorini è entrato in bagno nudo mentre facevo la doccia, un bacio a stampo rubato a forza”: il racconto di Antonio Medugno a Falsissimo. Anche Gabriele Parpiglia querela Corona

ULTIM'ORA "A un certo punto, Signorini avrebbe bussato e sarebbe entrato nudo in bagno, con solo un asciugamano sulle spalle". Cosa dice Medugno su Signorini nella parte in abbonamento di Falsissimo. - facebook.com facebook

Visto lo (strameritato) momento di gloria di #Signorini racconto un episodio di molti anni fa. Segrate, post pranzo, 7 persone in fila alla torre Sud. Arriva l'ascensore ma, come un bolide, dalle retrovie oltrepassa tutti, entra e pigia il tasto del piano lasciandoci fuo x.com