Signorini denuncia Corona l’arrivo dell’ex re dei paparazzi in procura

Fabrizio Corona si presenta in Procura a Milano per essere ascoltato nell’ambito dell’inchiesta avviata a seguito della denuncia di Alfonso Signorini, relativa a accuse di revenge porn. L’incontro, che si svolge in un contesto giudiziario, rappresenta un passo importante nell’indagine in corso. La vicenda coinvolge due figure pubbliche note nel panorama mediatico italiano e si inserisce in un quadro di approfondimento delle responsabilità legali e delle conseguenze di comportamenti online.

(Adnkronos) – L'arrivo di Fabrizio Corona in Procura a Milano, dove sarà interrogato nell'ambito dell'inchiesta per revenge porn aperta dopo la denuncia di Alfonso Signorini

