Sigma sempre più internazionale | I dipendenti sono la nostra forza

Sigma si conferma un’azienda in espansione internazionale, riconoscendo nei propri dipendenti la principale risorsa. Il pranzo di Natale rappresenta un’occasione per condividere i successi e rafforzare il senso di appartenenza, in un contesto che, grazie a innovazione e competenza, si distingue nel settore dell’automazione bancaria, sistemi di bigliettazione self-service e pedaggio, mantenendo una forte presenza sia in Italia che all’estero.

Il pranzo di Natale della grande 'famiglia' Sigma SpA, come la più nobile delle tradizioni, segna il passaggio del tempo e celebra i traguardi di una realtà industriale che continua a brillare nel panorama italiano e internazionale nel campo dell' automazione bancaria, dei sistemi di bigliettazione self-service e di pedaggio. Sigma chiude il 2025 con un fatturato di oltre 94 milioni di euro. "Ci sono momenti in cui i numeri, per quanto importanti, lasciano il passo al calore umano, e il tradizionale pranzo della 'Grande Famiglia Sigma' è esattamente questo: l'istante in cui la tecnologia più avanzata si ferma per riconoscersi nei volti delle persone che la rendono possibile," racconta Maria Teresa Cesaroni, figlia di uno dei fondatori di Sigma.

